الصحة العالمية : 80 % من الولادات يقوم بها التمريض بكفاءة عالية

كتب وليد عبد السلام

قالت الدكتورة مها العدوي، مدير قسم تعزيز صحة السكان بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط إنه مع وجود جائحة كورونا أدركنا أهمية أدوار الفرق الطبية، وفى مقدمتها التمريض، مشيرة إلى أن 80 % من الولادات يقوم بها التمريض بكفاءة عالية، مضيفة أنه لابد من رفع كفاءة التمريض خاصة أنهم يمثلون نصف الطاقة الطبية في أقليم شرق المتوسط.

وقالت الدكتورة مها العدوي، خلال الاحتفال باليوم العالمي للتمريض والقبالة هناك عجز شديد في أعداد التمريض يصل إلى 6 ملايين في العالم، مشيرة إلى أن 1 من كل 6 ممرضات سوف تتقاعد خلال الفترات القادمة وأشارت إلى ضرورة الاستثمار في أطقم التمريض وزيادة أعدادهم سنويا بمعدل 10%

ويعقد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية حاليا مؤتمرا صحفيا عن طريق الفيديو حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، بالتركيز على الدور الحيوي للعاملين الصحيين في مكافحة الجائحة وذلك بمناسبة يوم الصحة العالمي 2020 والذي يرفع شعار: دعم طواقم التمريض والقبالة.

ويتضمن المؤتمرالصحفي تحديثاً عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19 ونظرة عامة على يوم الصحة العالمي يقدمها الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وكذلك إطلاق تقرير منظمة الصحة العالمية عن حالة التمريض في العالم.

ويشارك بالمؤتمر الدكتور احمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والدكتورة مها العدوي، مديرقسم تعزيز صحة السكان بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط و الدكتور عوض مطرية، مدير قسم تعزيزالنظم الصحية التغطية الصحية الشاملة.