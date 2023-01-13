وزير الرياضة ومحافظ الأقصر يشهدان ماراثون مصر الدولى من معبد حتشبسوت..صور

الأقصر - أحمد مرعى

رصد تليفزيون اليوم السابع، صباح اليوم الجمعة، حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ونائبه محمد عبد القادر خيري، لفعاليات ماراثون مصر الدولى من أمام معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحرى غرب محافظة الأقصر.

وتشهد محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، فعاليات الدورة 30 لماراثون مصر الدولى، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وقيادات محافظة الأقصر، حيث تنطلق فعاليات الماراثون من ساحة معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري غرب الأقصر وذلك بمشارك أكثر من 20 دولة، حيث يُعد هذا الماراثون الأقدم في إفريقيا ويتسابق فيه أكثر من 300 متسابق سنوياً.

وتقام فعاليات الدورة 30 لماراثون مصر الدولى بمحافظة الأقصر، برئاسة اللواء جاسر رياض رئيس ماراثون مصر الدولي الفرعوني، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لألعاب القوى، وبالتعاون مع محافظة الأقصر، وتحت إشراف هيئة تنشيط السياحة.

ومن جانبه، يقول محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، أن المحافظة على أتم الإستعداد لإستقبال ماراثون مصر الدولي، والماراثون مدرج ضمن أجندة الدولة السياحية لتنويع المنتج السياحي المصري والمساهمة في تنشيط حركة السياحة الرياضية، فيما أوضح رئيس ماراثون مصر الدولي، أنه يقام الماراثون هذا العام اليوم الجمعة في تمام الساعة 7 صباحاً من أمام معبد حتشبسوت بالبر الغربي بالأقصر، وذلك بمشاركة أكثر من 20 دولة أوروبية وعربية من مختلف دول العالم بينها مصر، وسويسرا، والأردن وبلجيكا، والسعودية، وفرنسا، والصين، وايرلندا، والأردن، والبرازيل، واسبانيا، وكندا، وأمريكا، واليابان، واستراليا، وبولندا، وهولندا، وألمانيا.





يذكر أن خط سير السباق يبدأ من معبد حتشبسوت بالدير البحري، متجهاً يمين مروراً بمدينة هابو ثم تمثالي ممنون ثم الاتجاه شمالاً طريق وادي الملوك بالبر الغربي، ثم الاتجاه مرة أخرى شمالا مروراً بمعبد سيتي الأول ثم العودة مرة أخرى إلى معبد حتشبسوت في نهاية السباق.

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