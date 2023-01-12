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رئيس جامعة الأقصر يتابع أعمال الامتحانات بالكليات.. صور

الخميس، 12 يناير 2023 04:08 م
رئيس جامعة الأقصر يتابع أعمال الامتحانات بالكليات.. صور أعمال الامتحانات بالكليات المختلفة بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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واصل الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس، جولاته التفقدية لمتابعة سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بالكليات، برفقة عمداء الكليات، حيث استهل رئيس الجامعة جولته، بتفقد لجان الامتحانات بكلية السياحة والفنادق بطيبة، أعقبها جولة بلجان الامتحانات بكليتي الفنون الجميلة، والحاسبات والمعلومات.

واستكمل رئيس الجامعة جولته، بتفقد لجان الامتحانات بكلية الآثار، للاطمئنان على حسن سير الامتحانات وتوفير المناخ الملائم، وسبل الراحة للطلاب، وأكد رئيس الجامعة، على حرص إدارة الجامعة على متابعة أعمال الامتحانات بشكل مستمر؛ لتذليل أية عقبات قد تواجه الطلاب خلال تأدية الامتحانات، مشيدًا بجهود إدارات الكليات في الالتزام بالخطة التي وضعتها الجامعة، لآداء الامتحانات، فضلًا عن التزام أعضاء هيئة التدريس، ورؤساء الأقسام بالإشراف المستمر على انتظام سير العملية الامتحانية، ويشار إلى أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، كانت قد انطلقت أول يناير الجاري، بكليات الجامعة، وتستمر حتى الـ24 من ذات الشهر.

وكانت قد شهد مستشفى حميات الأقصر، إجراء تدريب عملي لطلاب كلية الطب بجامعة الأقصر، من خلال المرور العملي على حالات الداخلي وعمل Group discussion لحالة jaundice لطلبة الكلية تحت إشراف أطباء المستشفى، حيث جاء ذلك في إطار التعاون المثمر بين جامعة الأقصر وهيئة الرعاية الصحية من خلال بروتوكول التعاون بين الطرفين، تحت رعاية رئيس الجامعة، والدكتور محمد شحات بدوى وكيل كلية الطب، وبحضور الدكتور محمد الرملي مدير عام المستشفى.

وقالت جامعة الأقصر، فى بيان صحفى، أن هذا التدريب يأتي في ضوء تحقيق رسالة الجامعة في تخريج كوادر بشرية متخصصة ومؤهلة، لخدمة المنظومة الصحية في محافظة الأقصر وجنوب الصعيد، يشار إلى أن جامعة الأقصر كانت قد عقدت بروتوكول تعاون مشترك مع مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام منذ أسابيع، لإعداد كوادر الجامعة  ومساهمتهم في تقديم أفضل رعاية صحية طبقًا لمعايير الاعتماد العالمية.

أعمال الامتحانات بالكليات المختلفة بالأقصر
أعمال الامتحانات بالكليات المختلفة بالأقصر

 

الامتحانات فى كليات الأقصر
الامتحانات فى كليات الأقصر

 

رئيس جامعة الأقصر يتابع أعمال الامتحانات بالكليات
رئيس جامعة الأقصر يتابع أعمال الامتحانات بالكليات

 

 


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