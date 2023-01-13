أخبار × 24 ساعة.. 5.1 مليون أسرة تستفيد من تكافل وكرامة حتى نهاية 2022

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التعليم: التقديم للمدارس المصرية اليابانية برياض الأطفال خلال مارس أو أبريل
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التعليم: التقديم للمدارس المصرية اليابانية برياض الأطفال خلال مارس أو أبريل
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