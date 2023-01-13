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أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. 5.1 مليون أسرة تستفيد من تكافل وكرامة حتى نهاية 2022

الجمعة، 13 يناير 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. 5.1 مليون أسرة تستفيد من تكافل وكرامة حتى نهاية 2022 وزارة التضامن الاجتماعى - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
 

التعليم: التقديم للمدارس المصرية اليابانية برياض الأطفال خلال مارس أو أبريل

التضامن: 5.1 مليون أسرة تستفيد من معاش تكافل وكرامة حتى نهاية 2022

التعليم: التقديم للمدارس المصرية اليابانية برياض الأطفال خلال مارس أو أبريل

هل بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة تتيح إيداع المعاش؟ اعرف التفاصيل

شروط وسن القبول بالمدارس المصرية اليابانية برياض الأطفال للعام الدراسى المقبل

 


التعليم

الاوقاف

القوى العامله

الصحه

الرى

التنميه المحليه

كورونا

التربيه والتعليم

المدارس اليابانيه



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