وزير الرى: متابعة معدلات وجودة التنفيذ لجميع مشروعات الوزارة بالمحافظات

كتبت أسماء نصار

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم مشروعات الوزارة فى محافظتى الدقهلية والشرقية للوقوف على حالة الرى فى المشروعات التى تم تنفيذها.

وتفقد سويلم أعمال تأهيل ترعتى المسلمانية والمقاطعة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال، و وجه مسئولى الرى بالمحافظة نحو المتابعة المستمرة لحالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بزمام المحافظة لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين ، وكذا متابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف خلال موسم الأمطار الغزيرة ، ومتابعة حالة الكبارى المقامة على الترع والمصارف بزمام المحافظة.

كما تفقد أعمال تأهيل ترعة المورالية بعدة مواقع والمارة بمركزى أبو كبير وكفر صقر بمحافظة الشرقية لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال ، و وجه الدكتور سويلم خلال الزيارة لمسئولى الرى بالمحافظة لمراجعة حالة كوبري فم المورالية للإطمئنان على الحالة الإنشائية للكوبرى ، كما كلف مسئولى الصرف بالمحافظة لسرعة بحث شكوي الأهالى من إرتفاع منسوب مياه الصرف الزراعي بالأراضى الزراعية بالمنطقة وحسم الشكوى فوراً.

وقال سويلم أنه حريص على المرور بشكل شخصى على كافة مشروعات الوزارة بالمحافظات لمتابعة معدلات وجودة التنفيذ على الطبيعة ، بالإضافة للمرور المستمر من قبل مسئولي التفتيش الفني بالوزارة على هذه المشروعات .

وأكد أن الزيارات التفقدية المتكررة لمختلف محافظات الجمهورية تُسهم في تحقيق التواصل الدائم مع المواطنين والتعرف على طلباتهم وشكواهم والعمل على الاستجابة الفورية لهذه الشكاوى وحسمها طبقا للإشتراطات والقوانين المنظمة ، كما تهدف هذه الزيارات للإطمئنان على حالة شبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع بالشكل الذى يُمكن منظومة الرى من توفير كافة الإحتياجات المائية للمنتفعين وخاصة وصول المياه لنهايات الترع .

وأشار سويلم الى إستمرار أعمال الرقابة على كافة عمليات تأهيل الترع للإطمئنان على جودة التنفيذ ، موضحاً أنه تم تشكيل وحده لتقييم ومتابعة أعمال التأهيل تابعة للتفتيش الفنى بالوزارة لمتابعة أعمال التأهيل بمختلف المحافظات، مشدداً على ضرورة مرور مهندسى الوزارة بكافة المحافظات على أعمال التأهيل بالطبيعة أثناء التنفيذ خاصة أن مهندس الرى هو المهندس المسئول عن إستلام الأعمال من المقاول.