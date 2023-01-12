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التعليم تمد فترة سداد مصروفات طلاب الشهادات العامة حتى 28 فبراير المقبل

الخميس، 12 يناير 2023 10:01 م
التعليم تمد فترة سداد مصروفات طلاب الشهادات العامة حتى 28 فبراير المقبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مد فترة تسجيل مصروفات طلاب الشهادات العامة حتى 28 فبراير المقبل استجابة لأولياء الأمور 
 
أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني، على عدم حرمان طلاب التعليم الفني (حكومي وخدمات) الغير مسددين للمصروفات الدراسية من أداء الامتحانات العملية والنظرية، وذلك بعد رصد قيام عدد من المدارس بحرمان بعد الطلاب غير المسددين من الامتحان.
 
ووجه نائب الوزير فى خطاب لها الإدارات التعليمية ا باتخاذ إحدي الإجراءات التالية.
- حجب نتيجة الطالب لحين قيام ولي الأمر بسدد المصروفات الدراسية.
- عدم إصدار بيان نجاح أو رسوب للطلاب غير المسددين للمصروفات إلا بعد قيام ولي الأمر بسداد المصروفات.
- عدم إصدار أي بيانات قيد أو أي محررات رسمية أو اعتماد استمارات بطاقة الرقم القومي إلا بعد قيام ولي الأمر بسداد المصروفات.
 
وشدد على أنه في حالة أنه قد سبق وتم حرمانه بعض الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية من أداء الامتحانات يتم عقد امتحان تكميلي لهم هذه الامتحانات ، علي أن يتم احتساب الدرجة الفعلية التي يحصل عليها الطالب، مع إعفاء الطلاب كليا من سداد المصروفات الدراسية في حالة قيامهم بحث اجتماعي يثبت عدم تمكنهم من سداد المصروفات.
 
 

التربية والتعليم

مصروفات المدارس

سداد مصروفات طلاب الشهادات العامة



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