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الخميس، 12 يناير 2023 08:18 م
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هل بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة تتيح إيداع المعاش؟ اعرف التفاصيل

الخميس، 12 يناير 2023 07:00 م
هل بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة تتيح إيداع المعاش؟ اعرف التفاصيل الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة

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نشرت وزارة التضامن الاجتماعي انفو جراف على الصفحة الرسمية للوزارة حول بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة موضحة بأن بطاقة الخدمات المتكاملة ليست للمعاملات المالية في الوقت الحالي  وليس لها تفعيل أو تنشيط .

وقررت وزارة التضامن الاجتماعى إعفاء الشخص صاحب الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة المتقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من إجراء الكشف الطبي المُميكن لدى وزارة الصحة والسكان، وتكتفي الوزارة بتقديمه لتقرير طبي مستخرج بعد تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون 10 لسنة 2018، أي بدءاً من مارس 2019 وحتى تاريخه، على أن يكون معتمدًا من إحدى مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها، أو مستشفيات القوات المسلحة، أو مستشفيات الشرطة، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو المستشفيات الخاصة، أو مستشفيات الجمعيات الأهلية، ويتم بعدها إجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامته المذكور في بطاقة الرقم القومي.

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي أن يوضح التقرير إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة، وأن تكون إعاقته ضمن الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة "الشلل الدماغي، الشلل الرباعى، الشلل النصفي الطولي أو السفلي، شلل الأطفال الشديد، الإعاقات المتعددة، البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد "يد أو قدم"، كف البصر،  فقد السمع التام، الحالات المتقدمة من ضمور العضلات، الإعاقات الذهنية الشديدة، القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ)، و اضطراب طيف التوحد".

 

 وكانت  الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي  قد اكدت أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة بمصر لعام 2017 وفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قدرت بنسبة 10.67% من إجمالي تعداد السكان، ومنها 2.7% إعاقات شديدة وبالغة الشدة، وهي الفئة التي استهدفتها المرحلة الأولى للتسجيل وإصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة .

 

معاش البطاقات
معاش البطاقات

 


التضامن

بطاقة الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة

الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة لذو

اليوم السابع بلس



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