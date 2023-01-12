اليوم السابع
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لجنة مكافحة كورونا: الإفراط فى المضادات الحيوية يظهر سلالات بكتيرية تقاومها

الخميس، 12 يناير 2023 04:57 م
لجنة مكافحة كورونا: الإفراط فى المضادات الحيوية يظهر سلالات بكتيرية تقاومها الدكتورة جيهان العسال
كتب وليد عبد السلام

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أكدت الدكتورة جيهان العسال مقرر اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان أن الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية ضرورة حتمية للقضاء على مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

 

وقالت الدكتورة جيهان العسال مقرر اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات اليوم، أن الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام المضادات الحيوية، والاستخدام الرشيد للدواء تمثل تحولا نحو حماية المريض من الأضرار التى تنتج عن الاستخدام غير الرشيد لها.

 

وأشارت إلى أنه يجب استخدام المضادات الحيوية تحت اشراف طبى حيث يؤدى الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية إلى ظهور سلالة من البكتيريا مقاومة لأنواع المضادات الحيوية.

 

وأضافت : نسعى لتعزيز منظومة ترصد العدوى بالميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، مشيرة إلى أنه يتم استخدام أحدث البرتوكولات العلاجية فى مواجهة العدوى البكتيرية، بما يسهم فى الحد من تأثير مقاومة مضادات الميكروبات مشيدة بدور مؤسسة أدويا فى نشر الوعى بين الأطباء بالاستخدام الآمن والرشيد للمضادات الحيوية.

 

وقالت إن المضادات الحيوية تؤخذ فقط بوصفة من الطبيب المعالج فقط، مشيدة بالدعوة لتدريب الكوادر الطبية لترشيد استخدام المضادات الحيوية.

 

ويشار كل من الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤن الصحة والدكتورة جيهان العسال مقرر اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة وعددا كبير من كبار الخبراء غدا الجمعة فى لقاء علمى كبير يضم 300 طبيب من مختلف التخصصات الاستخدام الآمن والرشيد للمضادات الحيوية وذلك بهدف ضمان حماية المريض من الأضرار الصحية.

 

ويستعرض اللقاء العلمى أخر التطورات العلمية فى الاستخدام الآمن لفوكسازولدين الخاص بمواجهة البكتيريا المسببة للعدوى فى ظل وجود جائحة كورونا.

 


الصحة

اللجنة العلمية لكورونا

الاستخدام الامن للمضادات الحيوية

ترشيد استخدام الدواء



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