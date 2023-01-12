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الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لمراكز إعداد الخطباء والواعظات

الخميس، 12 يناير 2023 03:29 م
الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لمراكز إعداد الخطباء والواعظات وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم لمراكز إعداد الخطباء والواعظات، وذلك في إطار تأهيل الخريجين والخريجات من كليات أو أقسام الدراسات الإسلامية بجميع تخصصاتها وشعبها أو اللغة العربية للخطابة بالنسبة للرجال ودروس الوعظ بالنسبة للسيدات.

وأوضحت وزارة الأوقاف أنها تقبل الملتحقين بالضوابط التالية:

1- أن يكون المتقدم من خريجي إحدى كليات الأزهر الشريف أقسام الدعوة أو أصول الدين أو الشريعة الإسلامية أو اللغة العربية ، أو من أي من أقسام الشريعة أو الدراسات الإسلامية أو اللغة العربية من جميع الجامعات المصرية المعتمدة من وزارة التعليم العالي .

2- أن يكون حافظًا متقنًا للأجزاء الثلاثة الأخيرة من القرآن الكريم (قد سمع - تبارك - عمَّ ) مع إتقان تجويدها .

3- أن يجتاز الاختبارات في الأجزاء الثلاثة المقررة مع تفسير الجزء الثلاثين (جزء عمَّ).

4- أن يكون ملمًا بفقه العبادات .

5- أن يجتاز الاختبار الأولي للخطابة ، وأن تجتاز المتقدمة لإعداد الواعظات الاختبار الأولي لأداء الدروس .

6- أن يسدد حال اجتيازه الاختبار المصاريف الدراسية المقررة وقدرها (1000) جنيه .

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن اختبارات القبول تبدأ في الأسبوع الأول من شهر مارس ، وتبدأ الدراسة في النصف الأول من شهر مايو ، وتنتهي الدراسة في النصف الأول من شهر أكتوبر وستكون الدراسة بواقع يومين في الأسبوع أربع ساعات يوميًا – ثماني ساعات أسبوعيًا بواقع 160 ساعة تدريبية

يستفاد بالخريجين المتميزين الحاصلين على تقدير جيد فأكثر في اختبارات المركز في أداء الخطبة بالمكافأة بالنسبة للرجال ، ودروس الوعظ بالنسبة للواعظات.

ولفتت وزارة الأوقاف إلى بدء التقديم على الرابط التالي لمدة أسبوعين ، يتم بعدها توجيه المتقدم لتسليم ملفه لمديرية الأوقاف التابع لها استعدادًا لعقد اختبارات القبول https://forms.gle/gvkDhYM1Xp8Rhmxk8.


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