حصاد الوزارات.. التعليم العالى: 150 مليون جنيه لتطوير مراكز التميز بالجامعات

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التعليم العالى: 150 مليون جنيه لتطوير مراكز التميز بالجامعات والمراكز البحثية
تعليم الجيزة: السبت القادم انطلاق امتحانات الصف الثانى الثانوى
الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لمراكز إعداد الخطباء والواعظات
وزير الرى: متابعة معدلات وجودة التنفيذ لجميع مشروعات الوزارة بالمحافظات
وزير القوى العاملة: قاعدة بيانات بنسبة تعيين ذوى الهمم بجميع المحافظات خلال 10 أيام
الصحة: تقديم خدمات التثقيف الصحى لـ925 ألفا بالعيادات الصديقة للشباب والمراهقين
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