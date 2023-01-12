اليوم السابع
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الخميس، 12 يناير 2023 05:03 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. التعليم العالى: 150 مليون جنيه لتطوير مراكز التميز بالجامعات

الخميس، 12 يناير 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم العالى: 150 مليون جنيه لتطوير مراكز التميز بالجامعات وزارة التعليم العالى - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 

التعليم العالى: 150 مليون جنيه لتطوير مراكز التميز بالجامعات والمراكز البحثية

تعليم الجيزة: السبت القادم انطلاق امتحانات الصف الثانى الثانوى

الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لمراكز إعداد الخطباء والواعظات

 


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