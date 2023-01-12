حصاد الوزارات.. التعليم العالى: 150 مليون جنيه لتطوير مراكز التميز بالجامعات

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

التعليم العالى: 150 مليون جنيه لتطوير مراكز التميز بالجامعات والمراكز البحثية

تعليم الجيزة: السبت القادم انطلاق امتحانات الصف الثانى الثانوى