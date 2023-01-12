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تعليم الجيزة: السبت القادم انطلاق امتحانات الصف الثانى الثانوى

الخميس، 12 يناير 2023 03:14 م
تعليم الجيزة: السبت القادم انطلاق امتحانات الصف الثانى الثانوى امتحانات
كتبت – مرام محمد

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أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، انطلاق امتحانات الصف الثانى الثانوي يوم السبت الموافق 14 يناير فى مادة اللغة العربية، وانطلاق امتحانات الصف الأول الثانوى العام  فى مادتى اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية يوم الأحد الموافق 15 يناير.

يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وطبقا للكتاب الدورى رقم 49 الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2022 بشأن تعليمات امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام، وتنفيذا للتعليمات الصادرة من الإدارة المركزية للتعليم الثانوى.

وأوضح وكيل الوزارة، أن امتحانات طلاب الصف الأول والثانى الثانوى ستشمل على نسبة 85٪ اختيار من متعدد (الكتروني) و15% للأسئلة المقالية.

وأشار إلى أن الامتحانات تعقد بمدارس التعليم العام (الفترة الصباحية) والمدارس الخاصة بالفترة الصباحية، وتعقد امتحانات مدارس التعليم العام (الفترة المسائية) والخدمات والمنازل بالفترة المسائية طبقا للجدول المعلن بنفس مواصفات الورقة الامتحانية.

وشدد على تواجد مسئولى وحدة (IT) والتطوير التكنولوجى بالمدارس لحل أى مشكلات أثناء أداء الطلبة للامتحانات والتى تستمر حتى يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023.

ووفقا لجداول الامتحانات المعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يؤدي طلاب الصف الأول الثانوى العام (عربى – لغات)، يوم الأحد 15/1/2023، امتحان مادتى اللغة العربية، واللغة الأجنبية الثانية، والثلاثاء 17/1/2023، امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا، والسبت 21/1/2023، امتحان مادتى التاريخ والأحياء، والإثنين 23/1/2023، امتحان مادتى الرياضيات والفلسفة، والأربعاء 25/1/2023، امتحان مادتى اللغة الأجنبية الأولى، والفيزياء.

ويؤدي طلاب الصف الثانى الثانوى العام (عربى – لغات)، السبت 14/1/2023، امتحان مادة اللغة العربية، (عام)، والإثنين 16/1/2023، امتحان مادة الأحياء (علمي)، وامتحان مادة الفلسفة والمنطق (أدبي)، امتحان مادة الكيمياء (علمي)، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع (أدبي)، والأربعاء 18/1/2023، امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، (عام)، والأحد 22/1/2023، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (عام)، وامتحان مادة التاريخ (أدبي)، وامتحان مادة الفيزياء (علمي)، والثلاثاء 24/1/2023، امتحان مادة تطبيقات الرياضيات (علمي)، وامتحان مادة الجغرافيا (أدبي)، والخميس 26/1/2023، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، (عام).

 

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