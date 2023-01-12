اليوم السابع
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الصحة: تقديم خدمات التثقيف الصحى لـ925 ألفا بالعيادات الصديقة للشباب والمراهقين

الخميس، 12 يناير 2023 11:23 ص
الصحة: تقديم خدمات التثقيف الصحى لـ925 ألفا بالعيادات الصديقة للشباب والمراهقين الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات التثقيف الصحى والدعم والمشورة لـ 925 ألف و243 من الشباب والمراهقين بمنشآت الرعاية الصحية الأولية، خلال عام 2022.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان أن خدمات البرنامج يتم تقديمها من خلال 2500 عيادة صديقة "للشباب والمراهقين" موزعين على منشآت الرعاية الصحية الأولية، بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف عبد الغفار أن العيادات الصديقة "للشباب والمراهقين" تهدف إلى التثقيف الصحى والتعريف بفترة المراهقة، بالإضافة إلى تشجيعهم على اتباع السلوكيات الصحية السليمة، وكيفية الوقاية من الأمراض المعدية والمزمنة، وأمراض الفم والأسنان، وكذلك التوعية بالتغذية السليمة.

ومن جانبه أشار الدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض إلى تهيئة منشآت الرعاية الصحية الأولية، للعمل ببرنامج الخدمات الصديقة للشباب والمراهقين، وذلك من خلال الإدارة العامة لرعاية أطفال السن المدرسى والمراهقين.

وأضاف عبد الرازق، أنه تم تدريب 4172 من الفرق الطبية، وكذلك الجهاز الإشرافى من مسئولى السن المدرسي بالمديريات والإدارات الصحية، على تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي، والمشورة للشباب والمراهقين.

وقال عبد الرازق، إن جميع الخدمات في هذه العيادات تقدم بالمجان، مشيرًا إلى أنه يتم تلقي استفسارات المواطنين عن خدمات العيادات الصديقة للشباب والمراهقين عبر الخط الساخن 15335.
 


الصحة

المشورة الصحية

تنظيم الاسرة

الشباب

عيادات المراهقين



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