أخبار × 24 ساعة.. الإفراج عن بضائع بـ1.5 مليار دولار من 1 لـ10 يناير الجارى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
تعليمات مهمة من التعليم بشأن تغيير الشعبة واللغة الثانية لطلاب الثانوى العام
مباحثات مصرية أمريكية تتناول التطورات الجيوسياسية وتداعياتها على الشرق الأوسط
الجمارك: مد العمل بقانون تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج يحتاج تعديلا تشريعيا
اتحاد الغرف التجارية: هدوء نسبى فى أسعار السلع الغذائية وتوافرها الأيام المقبلة
وزير الزراعة يعلن الإفراج عن 150 ألف طن أعلاف بقيمة 72 مليون دولار
عوض تاج الدين: معدل الإصابات بالفيروسات التنفسية في مصر مطمئن.. وليست جديدة
مجلس الوزراء: الإفراج عن بضائع بقيمة 1.5 مليار دولار من 1 لـ 10يناير الجارى
"الكهرباء": تشغيل محطة رياح جديدة بقدرة 250 ميجا وات نهاية العام بخليج السويس
الصحة العالمية: فاكسيرا قادرة على إنتاج لقاح سرطان عنق الرحم
الرئيس السيسى يوجه بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدنى.. إنفوجراف
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزيرة التخطيط الخاص بالحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
رئيس الوزراء يستعرض حوكمة منح الضبطية القضائية للموظفين بقطاعى الاستثمار والأعمال
صندوق النقد الدولى يتوقع تصاعدا مستقبليا لمؤشرات الاقتصاد المصرى.. إنفوجراف
القومى للمرأة يتقدم بشكوى لـ"الأعلى للإعلام" ضد ياسمين عز وبرنامجها
الصحة: توزيع مرضى مبادرة قوائم الانتظار على المستشفيات لتقديم الخدمة سريعا
وزير التعليم يشكر المعلم صاحب صورة إطعام طفل من ذوى الهمم: يعكس إنسانيته
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