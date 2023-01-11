وزير الزراعة يعلن الإفراج عن 150 ألف طن أعلاف بقيمة 72 مليون دولار

كتبت أسماء نصار

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم الإفراج عن مستلزمات الأعلاف خلال الأسبوع الأول من الشهر الجارى بنحو 150 ألف طن من الذرة وفول الصويا بقيمة 72 مليون دولار.

وأضاف القصير في بيان اليوم، أن الإفراج شمل 113 ألف طن من الذرة بحوالى 41 مليون دولار، وحوالى 37 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 28 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالى 3 ملايين دولار.

وأوضح وزير الزراعة أنه بذلك يكون إجمالى ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 10 يناير 2023) 1.864 مليون طن، منهم 1.296 مليون طن ذرة، و568 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالى مبلغ 928 مليون دولار.

وأضاف القصير أن الإفراج مستمر بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى من خلال القطاع المصرفى، مناشدا المستوردين وأصحاب مصانع الأعلاف بتحمل مسئوليتهم فى ظل هذه الظروف التى يمر بها الوطن، وعدم بيع مستلزمات الأعلاف فى السوق السوداء، مؤكدا أن الدولة تتعامل مع ذلك بمنتهى الحزم من خلال الحملات التفتيشية المستمرة على مخازن الأعلاف والمستوردين، وأنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين بما فى ذلك الشطب من سجلات المستوردين.

وفى سياق متصل، تواصل اللجان المشكلة من وزارات الزراعة والتموين والداخلية والجهات الرقابية حملات التفتيشية على مخازن ومصانع الأعلاف والمستوردين للتأكد من عدم بيع مستلزمات الأعلاف فى السوق السوداء.