الرئيس السيسى يوجه بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدنى.. إنفوجراف

وجه الرئيس السيسى بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدنى

حُسن إدارة موارد وإمكانات الدولة للحد الاقتصادى الأقصى

تناول الاجتماع متابعة الخطط المستقبلية لقطاع الطيران المدنى

عرض وزير الطيران المدنى خطة الأنشطة المستقبلية للوزارة

عرض الوزير الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارية

تطوير وتحديث أسطول الطائرات وحوكمة إدارة شركات القطاع

إعداد الكوادر من الطيارين والأطقم الجوية على أعلى مستوى

رفع كفاءة أداء العمل والتطوير المستمر وصولا لزيادة القدرات التنافسية