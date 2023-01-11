تعليمات مهمة من التعليم بشأن تغيير الشعبة واللغة الثانية لطلاب الثانوى العام

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه فى حالة رغبة الطالب بالصف الأول الثانوى بتغيير مادة اللغة الأجنبية الثانية بعد غلق الموقع الإلكتروني "الاستمارة الإلكترونية" لتحديث بيانات الطلاب وعدم إمكانية تعديل أى بيانات بها، يتم تسليم الطالب نسخة ورقية من امتحان المادة التى يرغب فى أدائها بعد أخذ قرار كتابى من الطالب بذلك.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه فى حالة رغبة الطالب بالصف الثانى الثانوى العام تغيير الشعبة من الشعبة الأدبية إلى الشعبة العلمية أو العكس يتم تسليم الطالب امتحانا ورقيا لمواد الشعبة التى يرغب فى أداء الامتحان بها بعد أخذ إقرار كتابى بذلك.

وشددت الوزارة على أنه يتم تعديل بيانات الطالب من خلال الاستمارة الإلكترونية الخاصة به بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وفى حالة حدوث عطل تقنى أثناء أداء الطالب الامتحان الإلكترونى يتم تسليم الطالب نسخة ورقية من الامتحان بعد تحرير محضر إثبات حالة بالمدرسة من خلال مسئول التطوير التكنولوجى.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام ستعقد بداية من الأسبوع المقبل 14 يناير الحالى، مضيفة أنها ستعقد إلكترونيا باستخدام أجهزة التابلت وورقيا بالنسبة للأسئلة المقالية.

وأوضحت الوزارة أنه تم غلق تعديل بيانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام من خلال الاستمارة الإلكترونية، موضحة أنه فى حالة اكتشاف حالات فردية لتعديلات فى بيانات الطلاب بعد غلق التطبيق الإلكترونى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو اختبار الطالب ورقيا فى المواد التى تترتب عليها هذه التعديلات، بعد تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة وموافاة الوزارة بهذه الحالات وصور من محاضر إثبات الحالة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتسببين عن هذه الأخطاء بالمدارس، بسبب عدم انتهائهم من التعديلات اللازمة فى المواعيد المحددة سابقا.