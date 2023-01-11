اتحاد الغرف التجارية: هدوء نسبى فى أسعار السلع الغذائية وتوافرها الأيام المقبلة

الأمير نصرى

قال المهندس متى بشاى رئيس لجنة التجارة الداخلية ب شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه عندما يتم الإفراج عن مستلزمات إنتاج خاصة بالطعام والشراب لتشغيل المصانع، سيتم توفير أشياء كثيرة وتوفير السلع أمام المواطن.

وأكد متى بشاى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة "dmc"، سنجد هدوء نسبى فى أسعار السلع الغذائية وتوافرها الأيام المقبلة، لافتا إلى أننا ننقل للحكومة نبض الشارع وإحساس التجار، ونعمل على توفير السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان، حيث هناك خصومات من 20% إلى 25%، ويجب أن نتكاتف جميعا للوقوف بجوار الدولة.

وأكد متى بشاى أنه تم الاتفاق مع وزير التموين بتخصيص أراضى فى الأماكن الأكثر فاعلية وتكدس سكانى لإقامة معارض "أهلا رمضان" وهناك دعم من وزارة التموين لتوفير سلع غذائية عليها خصومات بنسبة 30%، حتى يعلم المواطن بفرق السعر، وهناك محلات كبيرة وهيبرات مشتركة معنا.

وتابع متى بشاى: "يتم تحديد أماكن إقامة معارض أهلا رمضان بالاتفاق مع المحافظين ورؤساء الأحياء لتحضير الشوادر والتجار".

وشهدت محافظة الجيزة خلال شهر يناير الجارى إقامة 5 منافذ كبرى للسلع الأساسية ما بين ثابتة ومتحركة فى عدد من مراكز وأحياء المحافظة؛ لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل لـ30%، وزيادة حصة الأحياء والمراكز والمدن من منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة والتى يبلغ عددها حاليا بنطاق المحافظة 920 منفذا متنوعا بمشاركة كافة الجهات، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وطلعت حسن وكيل وزارة التموين بالجيزة.