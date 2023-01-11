مباحثات مصرية أمريكية تتناول التطورات الجيوسياسية وتداعياتها على الشرق الأوسط

كتب: أحمد جمعة

التقى السفير د. حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية ميرا ريزنيك، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للأمن الإقليمي بمكتب الشئون السياسية العسكرية، بحضور دانيال روبنستين، القائم بالأعمال الأمريكي بالقاهرة، حيث تناول اللقاء مستجدات العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، بما في ذلك التطورات الجيوسياسية الدولية، وتداعياتها على منطقة الشرق الأوسط.

وأكد السفير فهمى على الأهمية الخاصة التي توليها مصر للعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا سيما في ضوء مرور مائة عام على إقامة العلاقات الثنائية.

هذا، وقد تم التباحث أيضاً حول كيفية تعظيم الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، مع التأكيد على أهمية التعاون الجاد لمواجهة التحديات التي تشهدها البيئة الدولية، وبصفة خاصة منطقة الشرق الأوسط.

من جانبها، أعربت المسئولة الأمريكية، عن امتنان الولايات المتحدة لما تشهده علاقات البلدين من تطور إيجابي على مختلف الأصعدة، ولاسيما التعاون الأمني والعسكري، وبما يحقق المزيد من الاستقرار في المنطقة.