مصرع عامل متأثرًا بإصابته في حريق مصنع أسمنت بقنا

قنا صابر سعيد

لقي عامل مصرعه، اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته في حريق نشب داخل خزان مازوت بمصنع أسمنت قنا في مركز قفط جنوب قنا

تلقي مدير أمن قنا، إخطارا يفيد مصرع عامل متأثرا بإصابته في حريق بمصنع أسمنت قنا، يدعى أيمن رمضان، من قرية العويضات بقفط، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفي.

وكانت قد سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، ، على حريق نشب داخل خزان مازوت بمصنع أسمنت قنا بمركز قفط جنوب قنا.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد نشوب حريق في خزان وقود داخل مخزن مصنع أسمن قنا، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للمصنع والسيطرة علي الحريق الذي نتج عنه إصابة عامل.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والسيطرة على الحريق.