باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ12.. القضاء على قيادى من داعش تورط فى مذبحة الأقباط بليبيا.. التضخم يصيب الأمريكيين بضائقة مالية.. وبولندا تتوقع نشوب حرب مع روسيا.. وهيلارى تستعيذ بالله من ترامب

وكالات

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الجيش الليبى يعلن القضاء على قيادى بداعش تورط فى مذبحة الأقباط المصريين

تمكنت قوة من العمليات الخاصة للواء طارق بن زياد التابع للجيش الليبى من القضاء على الداعشى الإرهابي مهدي دنقو فى منطقة مرزق بالجنوب الليبي.

استطلاع: 56% من الأمريكيين يمرون بـ"ضائقة مالية" بسبب التضخم

أشار استطلاع أجرته مؤسسة جالوب إلى أن النسبة زادت بشكل مطرد فى الأشهر الأخيرة حيث قال 56 بالمائة من المستجيبين أنهم يواجهون صعوبات مالية مقارنة من 45 بالمائة فى نوفمبر و49% فى يناير.

بولندا تؤكد احتمال نشوب حرب مع روسيا

قال مارسين أوسيبا نائب وزير الدفاع البولندي، إن هناك خطرا جديا لاندلاع حرب مع روسيا ونستعد لذلك.

ترامب: مكتب الـ FBI صادر وثائق طبية سرية خاصة خلال مداهمة منزلى

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن مكتب الـ FBI صادر وثائق طبية سرية خاصة خلال مداهمة منزلي.

ملكة بريطانيا تؤجل اجتماعا مع رئيسة الوزراء بسبب وضعها الصحى

ذكرت قناة العربية أن ملكة بريطانيا إليزابيث تؤجل اجتماعا مع رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بسبب وضعها الصحي.

قالت وزيرة الخارجية السابقة والمرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون إنها لا تخطط للترشح للرئاسة مرة أخرى بعد خسارتها أمام الرئيس السابق ترامب في عام 2016. مشيرة إلى إنها تخطط لفعل ما بوسعها، لضمان أن يدافع الرؤساء المستقبليون عن المبادئ الديمقراطية.

الخارجية السورية: الاعتداءات الإسرائيلية على مطار حلب تعد "جريمة حرب"

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن تكرار الاعتداءات الإسرائيلية وخاصة الاستهداف الممنهج والمتعمد للأعيان المدنية في سوريا وآخرها استهداف مطار حلب يعد "جريمة حرب"

"الانتخابات الكويتية" تغلق باب الترشح لعضوية مجلس الأمة

أغلقت إدارة شئون الانتخابات الكويتية، مساء اليوم الأربعاء، باب الترشح للأعضاء لمجلس الأمة الكويتي على 376 مرشحا بينهم 27 أمرأة، لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة المقرر إقامتها في 29 من شهر سبتمبر الحالي.

المرشحون لانتخابات الرئاسة فى النمسا يستوفون التوكيلات الانتخابية

أكمل المرشحون السبعة لمنصب رئيس الجمهورية فى النمسا، اليوم الاربعاء، تقديم التوكيلات الانتخابية المطلوبة وقدرها 6 آلاف توكيل، وذلك تمهيدا لعقد الانتخابات الرئاسية فى 9 أكتوبر المقبل.

رئيس موريتانيا يجري تعديلا جزئيا على الحكومة

أجرى الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء أمس الثلاثاء، تعديلا جزئيا على حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال.

إرسال طائرة مساعدات طارئة من الأردن إلى باكستان بتوجيهات ملكية

قامت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الأربعاء، بتجهيز وإرسال طائرة مساعدات إغاثية طارئة إلى جمهورية باكستان الإسلامية بعد الفيضانات التي أدت إلى خسائر وأضرار كبيرة، بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني.

الخارجية العراقية: النمسا تقرر إعادة افتتاح سفارتها في بغداد