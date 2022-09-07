ترامب: مكتب الـ FBI صادر وثائق طبية سرية خاصة خلال مداهمة منزلى

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن مكتب الـ FBI صادر وثائق طبية سرية خاصة خلال مداهمة منزلي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف دونالد ترامب: مكتب الـ FBI صادر وثائق طبية سرية وأخرى خاصة بالضرائب خلال مداهمة منزلى.

وفى وقت سابق، كشفت صحيفة أمريكية النقاب عن العثور على وثيقة تصف الدفاعات العسكرية لحكومة أجنبية، بما في ذلك قدراتها النووية، أثناء تفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب.

ولم تحدد صحيفة "واشنطن بوست"، التى استشهدت بمصادر مطلعة، الحكومة الأجنبية التي ورد ذكرها في الوثيقة، ولم تشر إلى ما إذا كانت الحكومة الأجنبية صديقة أو معادية للولايات المتحدة.

وعثر مكتب التحقيقات الاتحادي على أكثر من 11 ألف وثيقة وصورة حكومية خلال المداهمة التي جرت في الثامن من أغسطس لمنزل ترامب في مارالاجو، وفقا لسجلات المحكمة.