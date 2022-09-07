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العربية: ملكة بريطانيا تؤجل اجتماعا مع رئيسة الوزراء بسبب وضعها الصحى

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 07:32 م
العربية: ملكة بريطانيا تؤجل اجتماعا مع رئيسة الوزراء بسبب وضعها الصحى ليز تراس
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن ملكة بريطانيا إليزابيث تؤجل اجتماعا مع رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بسبب وضعها الصحي.

 

وفى وقت سابق، قالت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، اليوم الأربعاء، إنها ضد فرض ضريبة جديدة على الطاقة خلال فصل الشتاء، لتغطية الارتفاع المرتقب لأسعار الطاقة خلال الشتاء المقبل.

 

وأكدت تراس في أول جلسة تحضرها بالبرلمان منذ تعيينها رئيسة للوزراء، أنها ستعمل على خطة لمساعدة المواطنين والشركات على تجاوز أزمة الطاقة، موضحةً أنها ستعلن عن الخطة، الخميس.


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