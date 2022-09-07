الخارجية السورية: الاعتداءات الإسرائيلية على مطار حلب تعد "جريمة حرب"

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أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن تكرار الاعتداءات الإسرائيلية وخاصة الاستهداف الممنهج والمتعمد للأعيان المدنية في سوريا وآخرها استهداف مطار حلب يعد "جريمة حرب"، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهذا التصعيد الخطير إنما تهدد من جديد السلم والأمن في المنطقة.

وقالت الخارجية السورية - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السورية سانا إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهذا التصعيد الخطير إنما تهدد من جديد السلم والأمن في المنطقة وتعرض أرواح المدنيين للخطر وتروعهم وتهدد سلامة الطيران المدني في سوريا والمنطقة، ولابد أن تحاسب على ذلك.

وأكدت الخارجية أن سوريا ستمارس حقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل اللازمة وفي ضمان مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن هذه الجرائم.