المرشحون لانتخابات الرئاسة فى النمسا يستوفون التوكيلات الانتخابية

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أكمل المرشحون السبعة لمنصب رئيس الجمهورية فى النمسا، اليوم الاربعاء، تقديم التوكيلات الانتخابية المطلوبة وقدرها 6 آلاف توكيل، وذلك تمهيدا لعقد الانتخابات الرئاسية فى 9 أكتوبر المقبل.



وقال بيان لوزارة الداخلية النمساوية، اليوم الاربعاء، إن المرشحين السبعة يتقدمهم الرئيس الحالي الكسندر فان دير بيلين، ومايكل برونر، وجيرالد جروسز، ووالتر روزنكرانز، وهاينريش ستودينجر، وتاسيلو فالنتين، واستوفى دومينيك ولازني.



وأشار البيان إلى استبعاد مرشحين آخرين وهم ماج روبرت مارشال و فولفجانج أوتويتز و يوهان بيتر شوت بسبب نقص التوكيلات المطلوبة .



يشار الى أن الانتخابات الرئاسية فى النمسا شهدت استبعاد 4ر1 مليون ناخب بسبب عدم حصولهم على الجنسية النمساوية كما تشير استطلاعات الرأى العام إلى تقدم الرئيس الحالي الكسندر فان دير بيلين، عن منافسيه بشكل واسع حيث حصل على 66 فى المائة بينما حصل أقرب منافسيه على 13 فى المائة ولذا يرجح فوزه بفترة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات.