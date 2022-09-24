حصاد الوزارات.. انطلاق العام الجامعى الجديد أول أكتوبر ولا تأجيل للدراسة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
حصاد الوزارات.. انطلاق العام الجامعى الجديد أول أكتوبر ولا تأجيل للدراسةالسبت، 24 سبتمبر 2022 05:05 م
وزير التعليم العالى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
حصاد الوزرات.. "التعليم" تعلن بدء توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوىالسبت، 30 أكتوبر 2021 05:00 م
حصاد الوزرات..التعليم العالى: تطعيم مليون شخص من منتسبى الجامعات بلقاح كوروناالسبت، 09 أكتوبر 2021 05:00 م
حصاد الوزرات.. التعليم: إعادة امتحان من تعرض لمشكلة تقنية وحرر محضر إثبات حالةالسبت، 27 فبراير 2021 05:00 م
حصاد الوزرات.. التضامن تغلق غدا باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2021السبت، 13 فبراير 2021 05:00 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة