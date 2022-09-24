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حصاد الوزارات.. انطلاق العام الجامعى الجديد أول أكتوبر ولا تأجيل للدراسة

السبت، 24 سبتمبر 2022 05:05 م
حصاد الوزارات.. انطلاق العام الجامعى الجديد أول أكتوبر ولا تأجيل للدراسة وزير التعليم العالى
إعداد سيد الخلفاوى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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