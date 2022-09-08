اليوم السابع
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الخميس، 08 سبتمبر 2022 02:17 ص
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الطريقة الصحية لإعادة استخدام زيت القلى مرة أخرى × 4 نصائح

الخميس، 08 سبتمبر 2022 02:00 ص
الطريقة الصحية لإعادة استخدام زيت القلى مرة أخرى × 4 نصائح زيت القلى
كتبت أسماء نصار

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يقوم البعض باستخدام زيت القلى بشكل متكرر، وذلك بهدف التوفير غير أن هذه الطريقة قد تكون غير آمنة إذا لم تتم بشكل سليم يحافظ على الصحة، فهناك عدد من الجوانب التى يجب على ربات المنازل مراعاتها عند إعادة إستخدام الزيت للقلى مرة أخرى.
 
وفى التقرير التالى نتعرف على كيفية إعادة استخدام الزيت فى القلى مرة أخرى دون مخاطر على الصحة:
 
1- ضرورة تصفية وتنقية وترشيح الزيت من كل الرواسب أو الأجزاء المحروقة فيه.
2- تخزين الزيت بعد تصفيته وتبريده فى برطمان زجاجى.
3- تخزين الزيت فى الثلاجة وليس فرن البوتاجاز.
4- يراعى إضافة كمية زيت جديدة تتراوح بين ربع إلى نصف كمية الزيت المستعملة مسبقا لتقوية وإنعاش القلى.

الزيت

زيت القلى

الصحة

اعادة استخدام زيت القلى



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