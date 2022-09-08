الطريقة الصحية لإعادة استخدام زيت القلى مرة أخرى × 4 نصائح

كتبت أسماء نصار

يقوم البعض باستخدام زيت القلى بشكل متكرر، وذلك بهدف التوفير غير أن هذه الطريقة قد تكون غير آمنة إذا لم تتم بشكل سليم يحافظ على الصحة، فهناك عدد من الجوانب التى يجب على ربات المنازل مراعاتها عند إعادة إستخدام الزيت للقلى مرة أخرى.

وفى التقرير التالى نتعرف على كيفية إعادة استخدام الزيت فى القلى مرة أخرى دون مخاطر على الصحة:

1- ضرورة تصفية وتنقية وترشيح الزيت من كل الرواسب أو الأجزاء المحروقة فيه.

2- تخزين الزيت بعد تصفيته وتبريده فى برطمان زجاجى.

3- تخزين الزيت فى الثلاجة وليس فرن البوتاجاز.

4- يراعى إضافة كمية زيت جديدة تتراوح بين ربع إلى نصف كمية الزيت المستعملة مسبقا لتقوية وإنعاش القلى.