مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى الطريق الدائرى فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

سقط عامل من أعلى الطريق الدائرى فى منطقة المنيب بالجيزة، مما أدى لإصابته بكسور ونزيف أسفر عن مصرعه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط عامل من أعلى الطريق الدائرى فى المنيب، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتوصلت تحريات رجال المباحث والاستماع لأقوال شهود عيان، أن العامل خلال محاولته عبور الطريق الدائرى، اختل توازنه وسقط من أعلاه، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التى لحقت به.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.