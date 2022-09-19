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وحدة لعلاج الحيوانات الأليفة بدمياط تعمل على مدار الأسبوع وتقدم خدمات برسوم رمزية

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 12:00 ص
وحدة لعلاج الحيوانات الأليفة بدمياط تعمل على مدار الأسبوع وتقدم خدمات برسوم رمزية وحدة لعلاج الحيوانات الأليفة بدمياط
دمياط معتز الشربينى

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تتميز مديرية الطب البيطري بدمياط، بوجود وحدة علاج الحيوانات الأليفة والتي تعد واحدة من أهم المراكز البيطرية بمحافظة دمياط تقوم على علاج الحيوانات الأليفة ومساعدة أصحاب الحيوانات والمربين على توفير أفضل سبل العلاج والعمليات الجراحية والأدوية وغيرها.

" اليوم السابع" التقى مع الدكتور إيهاب شكري بدمياط للتعرف على وحدة علاج الحيوانات الأليفة والخدمات التي تقدمها، ويقول إن الوحدة هي وحدة علاج الحيوانات الأليفة من الوحدات التي تم إنشاؤها حديثا بمديرية الطب البيطري بدمياط ، وتم تزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات والأدوات وفريق طبي مدرب على مستوى عالي وكفاءة التعامل مع الحيوانات الأليفة، ويتم هذه الوحدة كشف وعلاج وإجراء جراحات وولادة وإعطاء جرعات التطعيم .

وأضاف أنه يتم من خلال الوحدة عمل بطاقة متابعة للحيوان الأليف لتحديد التاريخ المرضي، مؤكدا أن هذه الوحدة تعمل بالمبالغ الرمزية ، تسهيلا على أصحاب الحيوانات الأليفة الماضي له والعلاج ومواعيد العمل يوميا من الساعة  8.30 الي الثانيه بعد الظهر.

وأضاف إيهاب شكري أنه يتم حاليا تجهيز لعمل قسم الحيوانات الأليفة يعمل على مدار الـ 24 ساعة ويقوم بها قسم للرعاية وقسم استضافة للحيوانات تسهيلا على أصحاب هذه الحيوانات لمن يرغب في السفر أو لا يستطيع مباشرة وعلاج حيوانه الأليف في ظروفة المرضية ويتم ذلك تحت اشراف طبي كامل من أطباء مديرية الطب بدمياط.


 

 

 

 

 
 
 
 

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