اليوم السابع
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السبت، 17 سبتمبر 2022 05:33 م
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حصاد الوزارات.. التعليم تحذر من عدم دفع تأمين التابلت: يسدد قيمته حال ضياعه

السبت، 17 سبتمبر 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم تحذر من عدم دفع تأمين التابلت: يسدد قيمته حال ضياعه وزارة التربية والتعليم
إعداد ـ سيد الخلفاوى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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