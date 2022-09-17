الرئيسية أخبار عاجلة حصاد الوزارات.. التعليم تحذر من عدم دفع تأمين التابلت: يسدد قيمته حال ضياعه السبت، 17 سبتمبر 2022 05:00 م وزارة التربية والتعليم إعداد ـ سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: الصحة: فحص 171 ألف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية الرعاية الصحية: 108 منشآت طبية تم تسجيلها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل تنسيق 2022.. معامل هندسة القاهرة تستقبل طلاب الدبلومات لتسجيل الرغبات وزير التعليم العالى: مصر من الدول الرائدة في حماية الملكية الفكرية وزير التموين: الاقتصاد المعتمد على الفكر والابتكار له دور كبير في التنمية الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا وشبورة صباحا والقاهرة 32 درجة التعليم تحذر من عدم سداد مبلغ تأمين التابلت للطلاب: يسدد قيمته حال ضياعه وزيرة التضامن تتسلم جائزة الشيخ عيسى بن على آل خليفة لتكريم رواد العمل التطوعى وزير الأوقاف يشكل لجنة ضمان الجودة والتميز الدعوى لمتابعة الأداء بالمساجد الزراعة تستعرض ملخصا بأنشطة "المركزى للنخيل" خلال الأسبوع الماضى وزير الصحة يبحث مع سفير التشيك بمصر التعاون فى مجال الصناعة والاستثمار الطبى التعليم اخبار مصر اخبار مصرية اخر الاخبار اخبار مصر اليوم الموضوعات المتعلقة حصاد الوزارات.. القطار الكهربائى يُخفض قيمة التذاكر والاشتراكات بدءا من الغد الجمعة، 16 سبتمبر 2022 05:11 م حصاد الوزارات.. السكة الحديد تعدل غدا مواعيد بعض القطارات بوجه قبلى وبحرى الخميس، 15 سبتمبر 2022 05:23 م حصاد الوزارات.. "المترو": مد ساعات العمل بمكاتب الاشتراكات بدءا من 1 أكتوبر الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 05:00 م حصاد الوزارات..تطبيق اليوم الرياضى على جزء من المدارس بالعام الجديد الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 05:00 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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