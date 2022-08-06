اليوم السابع
Ads
السبت، 06 أغسطس 2022 05:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. التعليم: 75.04% نسبة النجاح فى الثانوية العامة 2022

السبت، 06 أغسطس 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم: 75.04% نسبة النجاح فى الثانوية العامة 2022 نتيجة الثانوية العامة 2022

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
 
تنسيق الجامعات 2022.. 155 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات
 
أوائل الثانوية العامة شعبة علمى رياضة (بالأسماء)
 
أوائل الثانوية العامة الشعبة الأدبية (بالأسماء)
 
أوائل طلاب الثانوية العامة شعبة علمى علوم.. بالأسماء
 
التعليم: فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية بعد 48 ساعة على موقع الوزارة
 
التعليم: 68.38% نسبة النجاح فى الثانوية العامة الشعبة الأدبية
 
التعليم: 78.32% نسبة النجاح فى الثانوية العامة علمى علوم
 
التعليم العالي: 7 كليات بجامعة الإسماعيلية الأهلية جاهزة للدراسة العام الحالي
 
وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة على موقع اليوم السابع الساعة 12 ظهرا..فيديو
 
التعليم تعلن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة وأسماء الأوائل.. فيديو
 
التعليم: 152 ألفا و29 طالبا بالثانوية العامة يؤدون امتحانات الدور الثانى
 
الرى تبحث مع الفاو التنسيق للجلسات التحضيرية لمؤتمر COP 27
 
الرى تتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة غدًا على البحر الأحمر
 
هيئة الرعاية الصحية: 24 عيادة خارجية لخدمة المرضى بمستشفى حورس التخصصى بالأقصر
 

 


اهم الاخبار

اخبار مصر

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانويه العامه 2022

اوائل الثانويه العامه 2022

أوائل الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة على اليوم السابع

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة

نتيجه الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

لينك نتيجة الثانوية العامة 2022

لينك نتيجه الثانويه العامه 2022

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

الثانوية العامة

تسجيل دخول بوابة الثانوية العامة

الثانويه العامه

ثانوية عامة 2022

نتيجة ثانوية عامة 2022

نتيجه الصف الثالث الثانوي العام 2022

تنسيق 2022

تنسيق الثانوية العامة

مكتب التنسيق

رابط نتيجه الثانويه العامه 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم السابع

نتيجة الثانويه العامه اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022

اوائل الثانوية العامة 2022

ترتيب اوائل الثانوية العامة 2022



الموضوعات المتعلقة

الأولاد يتفوقون على البنات فى الثانوية العامة.. 22 مركزا مقابل 14 بالمنوفية

السبت، 06 أغسطس 2022 04:27 م

نتيجة الثانوية العامة 2022.. فى كاريكاتير اليوم السابع

السبت، 06 أغسطس 2022 04:26 م

تعرف على نصيب المحافظات فى أوائل الثانوية العامة.. الجيزة والغربية بالمركز الأول

السبت، 06 أغسطس 2022 04:25 م

الأولى ثانوية عامة مكفوفين بالبحيرة: طه حسين قدوتى وأهدى تفوقى لروح والدى

السبت، 06 أغسطس 2022 04:22 م

لو مجموعك مش حلو.. إزاى تخرج من حالة الاكتئاب والحزن بعد نتيجة الثانوية العامة

السبت، 06 أغسطس 2022 04:13 م

نتيجة الثانوية العامة.. 4 أبراج هتحب تحتفل فى البيت أكثر من الخروج

السبت، 06 أغسطس 2022 04:00 م

الأول يرفع إيده.. أوائل الثانوية العامة يتحدثون لـ"اليوم السابع".. الأول دمج: تدربنا بشكل جيد على النظام الجديد.. الثانية أدبى: صرخت لما عرفت النتيجة وبابا قال لى فخور بيكى.. ووالد الثانية رياضة: ربنا عوضنا خير

السبت، 06 أغسطس 2022 04:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة