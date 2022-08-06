حصاد الوزارات.. التعليم: 75.04% نسبة النجاح فى الثانوية العامة 2022

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
تنسيق الجامعات 2022.. 155 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات
أوائل الثانوية العامة شعبة علمى رياضة (بالأسماء)
أوائل الثانوية العامة الشعبة الأدبية (بالأسماء)
أوائل طلاب الثانوية العامة شعبة علمى علوم.. بالأسماء
التعليم: فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية بعد 48 ساعة على موقع الوزارة
التعليم: 68.38% نسبة النجاح فى الثانوية العامة الشعبة الأدبية
التعليم: 78.32% نسبة النجاح فى الثانوية العامة علمى علوم
التعليم العالي: 7 كليات بجامعة الإسماعيلية الأهلية جاهزة للدراسة العام الحالي
وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة على موقع اليوم السابع الساعة 12 ظهرا..فيديو
التعليم تعلن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة وأسماء الأوائل.. فيديو
التعليم: 152 ألفا و29 طالبا بالثانوية العامة يؤدون امتحانات الدور الثانى
الرى تبحث مع الفاو التنسيق للجلسات التحضيرية لمؤتمر COP 27
الرى تتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة غدًا على البحر الأحمر
هيئة الرعاية الصحية: 24 عيادة خارجية لخدمة المرضى بمستشفى حورس التخصصى بالأقصر
وزير الأوقاف يشيد بالبرنامج الصيفى للطفل ويطلق مجالس الإقراء على كبار العلماء
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