اليوم السابع
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التضامن تواصل صرف معاش أغسطس من ماكينات الصرف الآلى للمتخلفين عن المواعيد

السبت، 06 أغسطس 2022 01:00 م
التضامن تواصل صرف معاش أغسطس من ماكينات الصرف الآلى للمتخلفين عن المواعيد صرف المعاش من ماكينات الصرف الآلى - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، فى صرف معاشات أغسطس من ماكينات الصراف الآلى لدى بنك ناصر الاجتماعى لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة.
 
ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، بتيسير كل الإجراءات لصرف معاشات أغسطس من البنك، خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجي فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
 
 
 

التضامن

صرف معاش أغسطس

المعاشات

صرف المعاشات



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