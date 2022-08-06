الرى تتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة غدًا على البحر الأحمر

كتبت ـ أسماء نصار

تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر إلى تعرض مناطق من جنوب البحر الأحمر إلى سقوط أمطار تتراوح شدتها من خفيفة إلى متوسطة غدًا، وتصل إلى 7 مم ويستمر سقوط الأمطار حتى الإثنين لتصل إلى 3 مم.

كما تشير النتائج الأولية إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة يومى 9 و10 أغسطس على أماكن متفرقة من جنوب البحر الأحمر.

ويستخدم مركز التنبؤ بالفيضان تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.