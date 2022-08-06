اليوم السابع
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القوى العاملة: تعيين 27 شاباً والتفتيش على 129 منشأة بشمال سيناء

السبت، 06 أغسطس 2022 11:32 ص
القوى العاملة: تعيين 27 شاباً والتفتيش على 129 منشأة بشمال سيناء وزارة القوى العاملة
كتبت ـ آية دعبس

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة شمال سيناء بتعيين 27 شاباً، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك ضمن 164 شاباً مسجلين من راغبى العمل .
 
تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من  محمد سالم عبد المالك  مدير المديرية عن إنجازات المديرية عن شهر يوليو الماضي، أشار فيه إلي أن المديرية قامت باستخراج 36 شهادة قياس مستوى المهارة، و37 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة .
 
أاوضح مدير المديرية، أنه فى مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 129 منشأة، والقيام بحملات تفتيش شاملة، وبحث شكوى عمالية تم إحالتها للقضاء ، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 4 منشآت  يعمل بها 360 عاملاً .
 
كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 4 منشآت ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.
 
 

التفتيش العمالى

القوى العاملة

القوى العاملة بشمال سيناء

محمد سعفان



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