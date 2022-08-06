هيئة الرعاية الصحية: 24 عيادة خارجية لخدمة المرضى بمستشفى حورس التخصصى بالأقصر

كتب ـ وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن توافر 24 عيادة خارجية بمختلف التخصصات الطبية بمستشفى حورس التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ة.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن العيادات الخارجية بمستشفى حورس التخصصي بالأقصر، تشمل عيادات لـ (أمراض الدم، الصدر، الكُلى، القلب بالمجهود، التخاطب، الأخصائي النفسي، جراحة القلب والصدر، جراحة المخ والأعصاب، جراحة التجميل، الرأس والرقبة، الأوعية الدموية، القلب، الجراحة العامة، الأطفال، الرمد، العظام، النسا والتوليد، الأسنان، الأنف والأذن، الجلدية، الباطنة، المسالك البولية، النفسية والعصبية، القلب كبار).

وأضافت الهيئة، أنه يتم تقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية بمستشفى حورس التخصصي بالأقصر على يد نخبة متميزة من الأطباء والاستشاريين بمختلف التخصصات الطبية، ومشيرة إلى أنه تعمل العيادات الخارجية طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، ولافتة إلى أن هناك بعض العيادات التخصصية منها تعمل في أيام معينة وتوقيتات محددة بالأسبوع، كما أنه يتم الكشف بالعيادات الخارجية للمستشفى من خلال نظام الإحالة الإلكترونية من مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظة وفق القواعد المعمول بها بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي تتماشى مع قواعد ومعايير أحدث نظم الصحة العالمية.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إنه تقدم العيادات الخارجية بمستشفى حورس التخصصي بالأقصر الخدمات الطبية في مختلف التخصصات، مشيرًا إلى أنه أصبح التركيز على العيادات الخارجية أعلى معدلًا من حيث الإقبال عن الأقسام الداخلية بالمستشفيات، حيث تمكنت العيادات الخارجية من تقديم الرعاية الصحية المطلوبة للمريض بصورة أيسر وعلى قدر عالي من المستوى الطبي، بهدف تقليل حاجة المريض إلى الإقامة بالمستشفى لأدنى حد ممكن، والاستغلال الأمثل للطاقة التشغيلية للمستشفيات.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى أن مستشفى حورس التخصصي بالأقصر صرح طبي كبير يخدم عددًا كبيرًا من المرضى ويتميز بتوفير الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين بأعلى مستويات الجودة العالمية، كما أنه مجهز بأحدث التجهيزات الطبية، ويضم العديد من الكوادر الطبية والإدارية المؤهلة لتوفير خدمة ورعاية صحية مميزة للمرضى وبجودة عالمية.