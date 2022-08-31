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أخبار × 24 ساعة.. هيئة الدواء تحذر من دوائين للأطفال الأقل من عامين

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. هيئة الدواء تحذر من دوائين للأطفال الأقل من عامين هيئة الدواء المصرية
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

رضا حجازى: مصر تمتلك أكبر نظام تعليمى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
 
وزير التعليم العالى يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة الجلالة
 
الصحة تحدد الأعمار المستهدفة فى تطعيمات الأطفال بلقاح الالتهاب الكبدى "بى"
 
الهجرة: نتابع مع الخارجية حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل الليبية
 
هيئة الدواء تحذر من دوائين للأطفال الأقل من عامين.. إعرف تفاصيل
 

 


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