أخبار × 24 ساعة.. هيئة الدواء تحذر من دوائين للأطفال الأقل من عامين

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رضا حجازى: مصر تمتلك أكبر نظام تعليمى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
وزير التعليم العالى يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة الجلالة
الصحة تحدد الأعمار المستهدفة فى تطعيمات الأطفال بلقاح الالتهاب الكبدى "بى"
الهجرة: نتابع مع الخارجية حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل الليبية
هيئة الدواء تحذر من دوائين للأطفال الأقل من عامين.. إعرف تفاصيل
وزير الزراعة ينفى ما تم ترويجه بشأن رفض ليبيا استلام شحنات غذائية مصرية
البابا تواضروس: طلبنا من الشباب أن يكونوا سفراء بلدهم لإظهار صورة إيجابية عن مصر
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