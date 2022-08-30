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البابا تواضروس: طلبنا من الشباب أن يكونوا سفراء بلدهم لإظهار صورة إيجابية عن مصر

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 11:19 م
البابا تواضروس: طلبنا من الشباب أن يكونوا سفراء بلدهم لإظهار صورة إيجابية عن مصر البابا تواضروس
كتب أحمد عرفة

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قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إننا سعدنا بوجود كل الشباب والشابات معنا من كل قارات العالم وأن يعودوا بانطباعات إيجابية وقوية عن مصر فهو هدف أساسى وأصيل .

وأضاف البابا تواضروس الثاني خلال برنامج  أخر ساعة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، : طبلنا من الشباب أن يكونوا سفراء غير رسميين وسط مجتمعاتهم، حيث إن هؤلاء ينشرون صورة ايجابية جميلة في مدارسهم وجامعاتهم وكنائسهم وأماكن عملهم والنوادى المرتبطين بها ووسط أسرهم وعائلاتهم فهم يقدمون صورة إيجابية قوية جدا تمثل صورة من صورة القوة الناعمة لمصر.

وتابع البابا تواضروس: قلنا للشباب إنه عندما يعودون لبلادهم عليهم أن يلتقون القنصل في بلادهم ليحكون ماذا رأوا في بلادهم بجيث أن التواصل بين الكنيسة والسفارة يعطى انطباعات قوية عن الجمهورية الجديدة عن مصر .

 


البابا تواضروس

مصر

الكنيسه

شباب لوجوس

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