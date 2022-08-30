اليوم السابع
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‫ وزير الزراعة: الأمن الغذائى سلاحا يستخدم من جانب بعض الدول تجاه الدول الأخرى

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 09:59 م
‫ وزير الزراعة: الأمن الغذائى سلاحا يستخدم من جانب بعض الدول تجاه الدول الأخرى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتبت أسماء نصار

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قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مفهوم الأمن الغذائي النسبيهو الذي يتحقق من خلال تبادل تجارى حقيقى على أرض الواقع،  أما استراتيجية الاكتفاء الذاتى تلغى التجارة الخارجية ومن ثم يترتب عليها فقدان مميزات نسبية. 
 
 
وتابع القصير خلال فعاليات الندوة التى نظمها بحزب مستقبل وطن، تحت عنوان "مستقبل الزراعة في الجمهورية الجديدة أن مفهوم الأمن الغذائي النسبي هو المتبع فى كل دول العالم خلال الفترة الأخيرة حتى تستفيد هذه الدول من كل المميزات ومنها مصر التى تعتمد على مفهوم الأمن الغذائي النسبي وهو ما يتم من خلال  تلبية كل الاحتياجات  الخاصة بالشعب من مصادر متعددة بشرط الاستفادة من كل المميزات النسبية من خلال التجارة الخارجية.
 
 
وأوضح وزير الزراعة أن الواقع أثبت أن الأموال لوحدها ليست قادرة على تحقيق الأمن الغذائي بدليل التحديات التي واجهت العالم خلال الفترة الأخيرة وعلى رأسها التغيرات المناخية، وما ترتب عليها من سلبيات وتداعيات على النظم الزراعية مثل التصحر والحرائق والسيول الموجودة فى العالم، علاوة على جائحة كورنا التي أثرت على سلاسل التوريد وتقييد كثير من الدول في حركة التصدير وأيضا التحدي الثالث الخاص بالحرب الروسية الأوكرانية.
 
 
ونوه وزير الزراعة إلى أن مثل هذه التحديات آثرت بشكل كبير على الأمن الغذائي بجانب  التحديات الموجودة من محدودية المياه ومحدودية الأرض الزراعية، موضحا أن نصيب الفرد الآن 2 قيراط بعد أن كان فدان فى الماضي ، وهو ما تم التغلب عليها بجهود مشروع التوسع الأفقي والرأسي.
 

وزير الزراعة

الامن الغذائى

التوسع الافقى

التصحر



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