هيئة الدواء تحذر من دوائين للأطفال الأقل من عامين.. إعرف تفاصيل

وليد عبد السلام

أكدت هيئة الدواء المصرية أن هناك بعض الأدوية غير الوصفية التى لا ينبغى أن تستخدم من جانب الأطفال أقل من عامين إلا بعد الرجوع لمقدم الرعاية الصحية.

وأضافت هيئة الدواء المصرية: تتمثل هذة الأدوية فى كرومولين الصوديوم والذى يستخدم عن طريق الأنف وكذلك ميكليزين الذى يستخدم فمويا وشرجيا.

وكانت هيئة الدواء المصرية، قالت إن هناك بعض الأدوية التي يمكن صرفها من الصيدليات دون روشتة، مثل الأدوية التي تحتوي على هيدروكسيد الألومنيوم، وكربونات الكالسيوم والمغنيسيوم، وديهيدروكسي المنيوم، والجينات الصوديوم، وبيكربونات الصوديوم، وكربونات الكالسيوم ويجب على مرضى اختلال وظائف الكلى، عند شراء الأدوية إخبار الصيدلي بمرضهم؛ حتى لا يتم وصف أدوية تحتوي على تلك المواد الفعالة، والتى قد تؤثر على صحتهم حال تناولها.​

وكشفت هيئة الدواء المصرية عن قائمة الأدوية غير الوصفية التى قد تسبب النعاس، والتى يجب توخى الحذر عند القيادة، أو التعامل مع الآلات فى حال تناولها.​

وقالت هيئة الدواء المصرية أن قائمة الأدوية تتضمن مضادات الهيستامين مثل "ديكسبرومفينيرامين- ديمتيندين ماليات - لوراتادين - دوكسيلامين سكسينات".