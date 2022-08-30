القصير: القطاع الزراعى يساهم فى الناتج المحلى بنسبة 15%

كتبت أسماء نصار

قال السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى أن كثيرا من الدول تعتمد الدولة المصرية كدولة منشأ للاستيراد، لافتا إلى اتساع مساحة الرقعة الزراعية.

وثمن وزير الزراعة خلال فعاليات ندوة حزب مستقبل وطن، بمقر الأمانة العامة للحزب ، تحت عنوان "مستقبل الزراعة في الجمهوريةالجديدة"، ما قامت به الدولة المصرية من خلال إنشاء المشروع القومي للصوامع الذي ساهم في تقليل الفاقد، وتخطي الأزمة العالميةالراهنة، مضيفا أن مصر تستورد من روسيا وأوكرانيا 80% من احتياجاتها من محصول القمح، ولكن الدولة نجحت فى توفير مناشئ آخرى لتوريد القمح.