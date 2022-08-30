اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 10:31 م
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القصير: القطاع الزراعى يساهم فى الناتج المحلى بنسبة 15%

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 10:05 م
القصير: القطاع الزراعى يساهم فى الناتج المحلى بنسبة 15% السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى
كتبت أسماء نصار

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قال السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى أن كثيرا من الدول تعتمد الدولة المصرية كدولة منشأ للاستيراد، لافتا إلى اتساع مساحة الرقعة الزراعية.

 

وثمن وزير الزراعة خلال فعاليات ندوة حزب مستقبل وطن، بمقر الأمانة العامة للحزب ، تحت عنوان "مستقبل الزراعة في الجمهوريةالجديدة"، ما قامت به الدولة المصرية من خلال إنشاء المشروع القومي للصوامع الذي ساهم في تقليل الفاقد، وتخطي الأزمة العالميةالراهنة، مضيفا أن مصر تستورد من روسيا وأوكرانيا 80%  من احتياجاتها من محصول القمح، ولكن الدولة نجحت فى توفير مناشئ آخرى لتوريد القمح.


وزير الزراعة

الجمهورية الجديدة

أوكرانيا

القمح



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