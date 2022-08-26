هروب الأسر إلى شواطئ الإسكندرية للاستمتاع بالمصيف بسبب الطقس الحار.. صور

الإسكندرية - فريق المحافظات

شهدت محافظة الإسكندرية أجواء الطقس الحار مع ارتفاع درجات الحرارة، وإقبالًا كبيرًا من الزوار خلال عطلة يوم الجمعة، ما دفع أعدادا من الأسر إلى الهروب للشواطئ، للاستماع بالبحر منذ ساعات الصباح، مع استقرار حالة البحر والأمواج بكافة الشواطئ.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن شواطئ الإسكندرية، جاهزة لاستقبال الزائرين للاستمتاع وقضاء، وقت سعيد علي الشواطئ مع ارتفاع درجات الحرارة ، واستقرار حالة البحر والأمواج على جميع الشواطئ ، مع استمرار غلق شاطئ النخيل حفاظا حياة الزائرين .

وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعليماته لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ،لرفع درجة الاستعداد لاستقبال مواطنى وزائري الإسكندرية على الشواطئ خلال موسم الصيف، وكذلك رفع كفاءة الشواطئ والوحدات الشاطئية التى تقدم الخدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق كافة التعليمات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف بشأن التواجد على الشواطئ وعلى رأسها الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ المنتشرة على شواطئ الإسكندرية.

يذكر أن محافظة الإسكندرية يوجد بها عدد 61 شاطئا وهي شواطئ عامة ومميزة والخدمة لمن يطلبها والسياحي وتقدر سعر تذكرة الشواطئ "العامة" وعددها 6 شواطئ هي 5 جنيهات للفرد تشمل "معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه، وفي حالة طلب أدوات إضافية تكون كالتالي: "شمسية 3 جنيهات – كرسي 2 جنيه – ترابيزة 2 جنيها".

بينما شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 29 شاطئًا فيبلغ سعر تذكرتها 10 جنيهات للفرد شاملة "معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه"، ويسمح لمن يملك أدوات بالدخول بعد سداد 2 جنيها للفرد.

أما سعر تذكرة الشواطئ "المميزة"، وعددها 21 شاطئا، فيقدر بـ 15 جنيها للفرد شاملة "معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسي إضافي بقيمة 2 جنيه والشمسية 3 جنيهات.

ويبلغ سعر تذكرة الشواطئ السياحية وعددها 3 شواطئ 25 جنيها للفرد شاملة الحصول على كرسي وشمسية لكل 4 أفراد واستخدام دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسي إضافي بقيمة 5 جنيهات والشمسية 10 جنيهات.

يذكر أن يوجد شاطئين مجانيين، هما "المندرة المجاني" و"سيد درويش المجاني" الأنفوشي سابقا، يسمح فيها بدخول الرواد مجانا والحصول على شمسية وكرسي واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس مجانا.