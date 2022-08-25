رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفد طلابى لدراسين بكليات الطب من مختلف الجنسيات

أسيوط ــ هيثم البدرى

أكد الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، على استمرار إستراتيجية العمل بالجامعة وسعيها للارتقاء والتميز وتعزيز دورها التعليمي والبحثي من خلال التعاون الأكاديمي وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والزيارات العلمية مع مختلف الجامعات المرموقة والمصنفة دوليًا بما يعمل على إثراء الحركة العلمية و البحثية وزيادة فرص تبادل الخبرات و مواكبة كل ما هو جديد في مختلف التخصصات العلمية و الطبية .

جاء ذلك خلال استقباله لوفد طلابي أجنبي من الدراسين بكليات الطب من مختلف الجنسيات الأوروبية و ذلك على هامش زياراتهم العلمية للجامعة و قضاءهم فترة تدريبية في الأقسام الإكلينيكية بمستشفى أسيوط الجامعى ، و ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ، و الدكتورة أماني عمر وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور على عصام رئيس الجمعية ، و نائبه الدكتور عمر مصطفى الشرقاوي ، وعمرو طارق عضو سابق بالجمعية ، ومسئولين التبادل الطلابي بالجمعية أحمد عصام الدين ، ومحمد أسامة فاروق.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالمولى أن اللقاء يأتي على هامش قضاء الوفد الطلابي لفترة تدريب و ذلك ضمن فعاليات برنامج التبادل الطلابي بالجمعية العلمية لطلبة كلية الطب البشرى بأسيوط ، مؤكداَ على حرص إدارة الجامعة على دعم و رعاية برامج التبادل الطلابي مع مختلف الجامعات سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي والمساهمة في دعم المواهب والطاقات من الشباب .

وأوضحت الدكتورة أماني عمر أن الوفد الطلابي يضم 12 طالبة وطالب من الدراسين بالسنوات النهائية بكليات الطب من مختلف الجنسيات الأوروبية (ألمانيا ، كرواتيا، رومانيا ، بولندا، المجر ، صربيا ).

تستغرق الفترة التدريبية ما يقرب من حوالي شهر وذلك خلال شهر أغسطس الجاري، حيث يتم تدريبهم داخل الأقسام الإكلينيكية بمستشفى أسيوط الجامعى مثل الجراحة العامة و جراحة الوجه و الفكين و جراحة الأوعية الدموية و جراحة القلب و الصدر و غيرها من الأقسام الطبية.



جانب من اللقاء



جانب من اللقاء