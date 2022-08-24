برنامج دراسات المسرح بجامعة أسيوط يبدأ استقبال الطلاب بنظام الساعات المعتمدة

أسيوط ــ فريق المحافظات

بدأ قسم دراسات المسرح بكلية الآداب جامعة أسيوط في استقبال طلبات الالتحاق لبرنامج دراسات المسرح بنظام الساعات المعتمدة والمخصص لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الخريجين الحاصلين على الليسانس أو الطلاب الوافدين من الكليات الأخرى.

وقال الدكتور سعيد أحمد أبو ضيف عضو اللجنة العليا للبرنامج، إن برنامج الدراسات المسرحية المتخصصة من البرامج النوعية المتميزة التي تطرحها الجامعة بهدف إعداد خريجين متميزين ومؤهلين للعمل في المجالات الاكاديمية والفنية والنظرية والنقدية بالهيئات والمؤسسات والمكتاب ودور النشر الصحفي.

وأشار الدكتور سعيد أحمد أبو ضيف، إلى اهتمام وعناية الدكتور مجدى علوان عميد كلية الآداب ومتابعته الدائمة للبرنامج وتطويره، منوهًا أن برنامج الدراسات المسرحية يتضمن دراسة فنون التصميم والدعاية والديكور والفنون المسرحية بمختلف تخصصاتها مثل النقد الفني المسرحي والنقد الأدبي المسرحي والدعاية الفنية والتصميم والنقد الفني الصحفي والإخراج المسرحي وفنون التصميم المعماري باستخدام الحاسوب ويتم ذلك من خلال نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الآداب والفنون الجميلة والتربية النوعية والحاسابات والمعلومات بالإضافة للاستعانة بأساتذة المعهد العالي للفنون المسرحية وأكاديمية الفنون بالقاهرة.



قسم دراسات المسرح