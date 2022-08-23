عاوزة تخسى.. خليكى فى الذرة واعرفى فوائده

كتبت ميرفت رشاد

الذرة محصول محبوب ومتوفر على نطاق واسع، يتم استهلاكه كجزء من ثقافة طعام الشوارع، وفى حفلات الشواء، والعديد من الأطباق الشهية، ومع توفر الذرة على نطاق واسع، قد يتساءل الكثير من الناس عما إذا كان يمكن اعتبارها مفيدة لصحة جيدة وفقدان الوزن، مع الجدل الدائر حول المضافات الغذائية مثل شراب الذرة عالى الفركتوز، وكونها عالية على مؤشر نسبة السكر فى الدم ومرتفعة فى السعرات الحرارية، قد يفترض الناس أن الذرة بشكل عام غنية بالسعرات الحرارية وضارة بالصحة، وتعتبر الذرة النقية غير المصنعة بشكلها الطبيعى إضافة رائعة لنظامك الغذائى إذا كان هدفك هو إنقاص الوزن، حتى الذرة الحلوة تساعد على إنقاص الوزن عند تناولها باعتدال، وفقا لما نشره موقع healthshots.

فوائد الذرة لفقدان الوزن:

1. الذرة غنية بالبروتين

بالإضافة إلى احتواء الذرة على سعرات حرارية أقل لكل 100 جرام من القمح الكامل والأرز الأبيض، فهى تحتوى أيضًا على نسبة عالية من البروتين، ومن المعروف منذ فترة طويلة أن البروتين هو إضافة رائعة لنظامك الغذائي إذا كنت تبحث عن خسارة الوزن.

2. الذرة منخفضة السعرات الحرارية

هناك افتراض شائع بأن الذرة غنية بالسعرات الحرارية، لكن قطعة واحدة من الذرة تحتوى على نفس الكمية من السعرات الحرارية مثل تفاحة متوسطة الحجم.

3. الذرة غنية بالألياف القابلة للذوبان

الذرة غنية بالألياف، هناك العديد من الدراسات التى تربط بين اتباع نظام غذائى غنى بالألياف والوقاية من تراكم الدهون حول البطن والتخلص من دهون البطن، كما أن الألياف تبقيك ممتلئًا لفترة أطول وتمنعك من الإفراط في تناول الطعام، ما يساعدك أيضًا في رحلة إنقاص الوزن.

4. الذرة مليئة بالفيتامينات والمعادن

يجب أن تكون الأطعمة التى تساعد على إنقاص الوزن قادرة على تزويدك بجميع الفيتامينات والمعادن الأساسية، يحتوى على نسبة عالية من المعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم وغني بالفيتامينات مثل فيتامين ج وفيتامين ب 1 وفيتامين ب 9.