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حصاد الوزارات.. وزير التنمية المحلية يستأنف عمله بمقر الوزارة بعد تماثله للشفاء

الإثنين، 22 أغسطس 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزير التنمية المحلية يستأنف عمله بمقر الوزارة بعد تماثله للشفاء اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
 
الصحة تكشف تأثير الإصابة بكورونا على أعضاء الجسم.. اعرف التفاصيل
 
التعليم ترصد حالتى غش بامتحان الجبر والهندسة للثانوية العامة دور ثان
 
وزير التنمية المحلية يستأنف عمله بمقر الوزارة بعد تماثله للشفاء
 
وزيرة التضامن تعلن تكليف الدفعة "99" من خريجى الجامعات لأداء الخدمة العامة
 
القوى العاملة تعلن عن 4410 فرص عمل بأجور تصل لـ15 ألف جنيه فى 13 محافظة
 

 


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