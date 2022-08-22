حصاد الوزارات.. وزير التنمية المحلية يستأنف عمله بمقر الوزارة بعد تماثله للشفاء

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
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