اليوم السابع
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13 حالة وفاة فى فرنسا وإيطاليا والنمسا بسبب العواصف.. صور

الجمعة، 19 أغسطس 2022 02:37 م
13 حالة وفاة فى فرنسا وإيطاليا والنمسا بسبب العواصف.. صور آثار السيول والعواصف فى أوروبا
كتب: إيهاب محمد

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ضربت عواصف رعدية عنيفة ورياح قوية كل من فرنسا وإيطاليا والنمسا، والتى نتج عنها 13 قتيلا من بينهم امرأة بريطانية، حيث تسببت السيول الهائلة في مصرع السيدة أمام زوجها، وشاهد الرجل جثة زوجته هامدة تطفو فوق الماء بالقرب من مدينة باستيا بعد ظهر يوم الخميس، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

التقرير
التقرير

وقال مصدر في التحقيق: "أُعلن عن وفاة السيدة بعد أن حاولت أجهزة الطوارئ إنقاذها"، وتسبب الطقس القاسي في هبوب رياح بلغت سرعتها 140 ميلا في الساعة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 45 ألف منزل في الجزيرة الفرنسية، حيث قُتل خمسة آخرون من بينهم فتاة مراهقة سحقتها شجرة وامرأة مسنة صُدمت بسقف كوخ على الشاطئ.

وعثرت فرق الإنقاذ على جثتي صياد يبلغ من العمر 62 عامًا وقارب مجهول قبالة السواحل الغربية والشرقية لجزيرة كورسيكا، وفقًا للسلطة البحرية الفرنسية للبحر الأبيض المتوسط، وقالت إن "كليهما لقيا حتفهما نتيجة العاصفة المفاجئة وأن أكثر من 100 سفينة متوقفة أو محطمة أو عالقة في المنطقة طلبت المساعدة في حالات الطوارئ".

السيول والامطار
السيول والامطار

 

وتوفى رجل يبلغ من العمر 46 عامًا بموقع تخييم فى بلدة كالفي وتم الإبلاغ عن ضحية سادسة في وقت متأخر من يوم الخميس، كما لقي شخصان مصرعهما في حادثين منفصلين في توسكانا عندما اقتلعت العواصف الأشجار يوم الخميس ، أحدهما بالقرب من مدينة لوكا والآخر بالقرب من كارارا، وأصيب أربعة أشخاص آخرين بسقوط أشجار فى مخيم بالقرب من كارارا.

 

وفي النمسا، لقيت فتاتان، في الرابعة والثامنة من العمر ، مصرعهما عندما أطاحت رياح قوية مفاجئة بأشجار في بحيرة في وادي لافانت بالقرب من مدينة جراتس الجنوبية.

السيول
السيول

وقال مسؤولون، إن 13 شخصا أصيبوا، اثنان منهم في حالة خطرة، وكان العديد من الضحايا من السياح الذين يزورون المنطقة السياحية الشهيرة، ووصف الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين وفاة الأطفال بأنها "مأساة لا يسبر غورها".

نتيجة السيول
نتيجة السيول

سيول

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عاصفة في ايطاليا



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