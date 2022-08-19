اليوم السابع
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الجمعة، 19 أغسطس 2022 07:14 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. بدء تسجيل الرغبات للطلاب المستجدين بجامعة الأزهر الأحد المقبل

الجمعة، 19 أغسطس 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. بدء تسجيل الرغبات للطلاب المستجدين بجامعة الأزهر الأحد المقبل جامعة الأزهر - أرشيفية

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