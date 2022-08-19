حصاد الوزارات.. بدء تسجيل الرغبات للطلاب المستجدين بجامعة الأزهر الأحد المقبل

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
بدء تسجيل الرغبات للطلاب المستجدين بجامعة الأزهر الأحد المقبل
"التعليم": انطلاق امتحانات الثانوية العامة دور ثان غدًا
الصحة: توفير خدمات الطوارئ لـ 19 ألف مواطن عبر الخط الساخن 137
"الأوقاف" تفتتح اليوم 8 مساجد فى المحافظات
علشان ما حدش يخدعك.. قانون المستهلك يمنحك استرداد فلوسك حال تقديم خدمة رديئة
الأزهر يعلن بدء العام الدراسى الجديد فى المعاهد الأزهرية 1 أكتوبر
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