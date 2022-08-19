اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 أغسطس 2022 03:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأزهر يعلن بدء العام الدراسى الجديد فى المعاهد الأزهرية 1 أكتوبر

الجمعة، 19 أغسطس 2022 02:35 م
الأزهر يعلن بدء العام الدراسى الجديد فى المعاهد الأزهرية 1 أكتوبر الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أنَّ الدراسة بالمعاهد الأزهرية ستبدأ في الأول من شهر أكتوبر القادم 2022.
 
وصرح وكيل الأزهر، أنه يتم التنسيق بصورة مستمرة مع وزارة التربية والتعليم في كافة المواعيد الدراسية سواء بداية العام أو إجازة نصف العام ونهايته، حتى تكون الدراسة في التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية في موعد واحد. 
 
وقال الدكتور الضوينى، إنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات المتعلقة برفع كفاءة بعض المنشآت والأبنية التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية، فضلا عن تهيئة المعاهد الأزهرية لاستقبال طلاب الأزهر الشريف خلال العام الدراسي الجديد، وأشاد فضيلته بالروح التي ظهر عليها العديد من معلمي الأزهر، والقائمين على العملية التعليمية العام الماضي، من تفانٍ في العمل، مشددا على أهمية استمرار هذه الروح لتحقيق الأهداف المنشودة والارتقاء بمنظومة التعليم في الأزهر الشريف.
 
 

الازهر الشريف

الدراسة

الدراسة بالازهر

بدء الدراسة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة