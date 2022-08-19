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بدء تسجيل الرغبات للطلاب المستجدين بجامعة الأزهر الأحد المقبل

الجمعة، 19 أغسطس 2022 02:54 م
بدء تسجيل الرغبات للطلاب المستجدين بجامعة الأزهر الأحد المقبل جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تقرر بدء تسجيل الرغبات إلكترونيًّا للطلاب والطالبات الناجحين في الدور الأول في الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها المختلفة  (علمي -  أدبي -  الشعبة الإسلامية) فى جامعة الأزهر
 
 
وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن الدكتور سلامة داود،  القائم بأعمال رئيس الجامعة، صدق على بدء العمل بمكتب تنسيق القبول الإلكتروني بالجامعة؛ لتمكين طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية الناجحين في الدور الأول من تسجيل رغباتهم بداية من يوم الأحد الموافق 21 /8/ 2022م ولمدة خمسة أيام، وذلك من خلال الرابط الآتي: https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Azhar/DefaultAzhar.aspx
 
 
 

تنسيق جامعة الازهر 2022

تنسيق الثانوية الازهرية

تنسيق الازهر

تنسيق

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