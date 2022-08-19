الأوقاف تحدد موضوعات خطب الجمعة الشهر المقبل.. "حقوق ذوى الأرحام" أبرزها

كتب على عبد الرحمن

حددت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الالكترونى، موضوعات خطب شهر صفر 1444 هـ، حيث من المقرر أن يكون موضوع خطبة الجمعة الأولى من صفر الموافق 2 سبتمبر المقبل، بعنوان "آيات الاعتبار في القرآن الكريم"، فيما يكون موضوع الجمعة الثانية 9 سبتمبر بعنوان "التحذير من الغفلة والبغتة في القرآن الكريم".

وموضوع الجمعة الثالثة من صفر 16 سبتمبر بعنوان "حقوق ذوي الأرحام في القرآن والسنة"، والجمعة الرابعة من صفر 23 سبتمبر المقبل بعنوان "أهل الاستجابة في القرآن والسنة".

في سياق متصل يؤدى أئمة المساجد، خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "الآيات الكونية فى القرآن الكريم"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، في وقت سابق، ونشرت نصه عبر موقعها الإلكترونى وصفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعى، مشددة على الأمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وأن يكون وقت الخطبتين الأولى والثانية فى حدود 10 دقائق.

فيما تفتتح وزارة الأوقاف اليوم، الجمعة، 8 مساجد، منها 7 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد صيانة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 98 مسجدًا، منها 82 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و16 مسجدًا صيانة وتطويرًا.