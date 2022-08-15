اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. الصحة: توفير لقاح كورونا بمراكز محطات المترو بالمجان

الإثنين، 15 أغسطس 2022 05:10 م
حصاد الوزارات.. الصحة: توفير لقاح كورونا بمراكز محطات المترو بالمجان لقاح كورونا
كتب ــ محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 

وزير التعليم العالى يبدأ مهام عمله بالوزارة.. ويؤكد مواصلة تطوير المنظومة
 
وزير التعليم: مستمرون في التطوير وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.. صور
 
نبيلة مكرم فى استقبال وزيرة الهجرة الجديدة بمقر الوزارة: ربان السفينة الجديد
 
الصحة : توفير لقاح كورونا بمراكز محطات المترو بالمجان
 
الصحة: المتابعة الدورية للسيدات تساهم فى الكشف المبكر عن أورام الثدى
 
الصحة: كورونا ما زال موجودا حتى لو انخفضت معدلات الإصابة بالفيروس
 
وزير التعليم العالى: الدولة تستهدف وصول عدد الجامعات لـ100 جامعة
 
وزير التعليم العالى الجديد يصل ديوان الوزارة.. والموظفون يستقبلونه بالورود
 

 


حصاد الوزارات

التعليم العالى

لقاح كورونا

وزاره الصحه

التنسيق الاليكترونى

وزاره الزراعه



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