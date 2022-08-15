حصاد الوزارات.. الصحة: توفير لقاح كورونا بمراكز محطات المترو بالمجان

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزير التعليم العالى يبدأ مهام عمله بالوزارة.. ويؤكد مواصلة تطوير المنظومة
وزير التعليم: مستمرون في التطوير وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.. صور
نبيلة مكرم فى استقبال وزيرة الهجرة الجديدة بمقر الوزارة: ربان السفينة الجديد
الصحة : توفير لقاح كورونا بمراكز محطات المترو بالمجان
الصحة: المتابعة الدورية للسيدات تساهم فى الكشف المبكر عن أورام الثدى
الصحة: كورونا ما زال موجودا حتى لو انخفضت معدلات الإصابة بالفيروس
وزير التعليم العالى: الدولة تستهدف وصول عدد الجامعات لـ100 جامعة
وزير التعليم العالى الجديد يصل ديوان الوزارة.. والموظفون يستقبلونه بالورود
الصحة: تقديم 12 مليون خدمة تثقيف ودعم ومشورة لـ 7 ملايين شاب
التعليم العالي: مد التقديم للتنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولى حتى 16 أغسطس
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